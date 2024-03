L’ostréiculture toute une histoire Office de tourisme Coeur du Bassin Audenge, vendredi 2 août 2024.

L’ostréiculture toute une histoire Office de tourisme Coeur du Bassin Audenge Gironde

Bienvenue dans le monde fascinant de l’ostréiculture à travers une cabane traditionnelle.

On découvre les outils d’autrefois et on apprend leur usage. En arpentant le port, on rencontre des éléments participant à la culture de l’huître.

