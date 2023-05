Répétition publique : « Lucioles filantes » par Les Copains clowns L’Ostal, 11 juin 2023, Rampoux.

Rampoux,Lot

Une classe d’élèves s’apprête, avec son professeur d’atelier théâtre, à jouer une pièce. L’action se situe dans un monde souterrain, confiné où les êtres (des insectes… ou pas) se croisent et rêvent de lumière. Sont-ils des clowns ? Sont-ils des comédiens ? Va savoir…

Spectacle théâtral en cours de création..

2023-06-11 à 17:30:00 ; fin : 2023-06-11 . EUR.

L’Ostal

Rampoux 46340 Lot Occitanie



A class of students is about to perform a play with their theater workshop teacher. The action takes place in an underground world, confined where beings (insects… or not) cross paths and dream of light. Are they clowns? Are they comedians? Who knows…

Theatrical show in progress.

Una clase de alumnos se prepara, con su profesor del taller de teatro, para representar una obra. La acción transcurre en un mundo subterráneo confinado en el que se cruzan seres (insectos… o no) que sueñan con la luz. ¿Son payasos? ¿Son cómicos? Quién sabe…

Representación teatral en curso.

Eine Klasse von Schülern bereitet sich mit ihrem Lehrer aus dem Theaterworkshop auf die Aufführung eines Stücks vor. Die Handlung spielt in einer unterirdischen, begrenzten Welt, in der Wesen (Insekten … oder auch nicht) einander begegnen und vom Licht träumen. Sind sie Clowns? Sind sie Schauspieler? Wer weiß?

Theaterstück im Entstehungsprozess.

Mise à jour le 2023-05-22 par OT Cazals-Salviac