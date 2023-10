Rencontre littéraire Eric Fraj L’Ostal (Rampós) Rampoux, 13 novembre 2023, Rampoux.

Rencontre littéraire Eric Fraj Lundi 13 novembre, 18h30 L’Ostal (Rampós) gratuit

Présentation du livre d’hommage à Robert Marty.

Echanges et discussions

”L’òbra-vida”

Libre d’omenatge basat sus d’analisis de l’òbra de Robèrt Martí e de testimoniatges sus sa vida. Del militant politic a Padena, en passant per l’ensenhaire, l’escrivan, lo President de l’IEO, etc., un libre que pretend pas dire lo tot d’un òme d’excepcion mas al mens de causas essencialas.

L’Ostal (Rampós) 46340 Rampoux Rampoux 46340 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « losbarjacaires@gmx.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-13T18:30:00+01:00 – 2023-11-13T20:00:00+01:00

2023-11-13T18:30:00+01:00 – 2023-11-13T20:00:00+01:00

occitan