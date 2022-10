Lost in love LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 26 novembre 2022

de 20h00 à 22h00

Plein Tarif : 25 EUR tarif réduit (-25 ans, sans emploi) : 15 EUR

Joie, peine, rire, passion et désespoir alternent dans ce récit illustré par les plus belles chansons de Broadway et de Hollywood. Par le récit de sa vie amoureuse, une femme nous raconte la quête de son indépendance. Joie, peine, rire, passion et désespoir alternent dans ce récit illustré par les plus belles chansons de Broadway et de Hollywood. Habituée des grandes scènes d'opéra, la mezzo-soprano franco-canadienne Irina de Baghy a fait ses premières armes dans les comédies musicales américaines. Elle déploie ici une énergie et une émotion irrésistibles. Le pianiste Guillaume de Chassy est connu pour évoluer avec aisance entre classique, chanson et jazz. Ses arrangements concilient swing, élégance et raffinement. Programme: Chansons de Cole Porter, Vernon Duke, Richard Rodgers, Jerome Kern, Kurt Weill. Arrangements de Guillaume de Chassy. LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Paris

