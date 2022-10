Lost In Kiev ‘Release Party’ + guest Petit Bain Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Lost In Kiev ‘Release Party’ + guest Petit Bain, 23 novembre 2022, Paris. Le mercredi 23 novembre 2022

de 20h00 à 22h00

. payant Sur place : 17 EUR Prévente : 14 EUR

Voulez-vous Danser et Petit Bain présentent… LOST IN KIEV (FR – Pelagic) Depuis plus de dix ans le groupe de post-cinématographique français, LOST IN KIEV tend vers un rock atmosphérique massif et narratif qui les a amené à jouer sur des festivals renommés comme Dunk!festival et AMFest… Après trois ans d’inertie du fait de la pandémie, les quatre parisiens reviennent avec leur nouveau disque « Rupture » qui les voit tourner la page d’un nouveau chapitre de leur longue carrière. En cours d’enregistrement en live, Rupture convoque les sentiments du groupe à propos des changements environnementaux perceptibles dans le monde entier. Jetant leur éco-angoisse dans neuf titres planants et exploratoires, LOST IN KIEV canalise un son brut et pur, pour atteindre une puissance émotive au-delà de tout ce qu’ils ont fait avant. Petit Bain 7 port de la Gare 75013 Paris

Lost In Kiev ‘Release Party’ + guest

