Alhambra, le vendredi 17 septembre à 20:00

À la rencontre de Paul Motian et de son univers musical si particulier, à la fois onirique et tout en sous-entendus ou alors rempli de flamboyances et de constructions mélodiques tellement uniques…. Nous aimons penser à des « conversations en musique », sous forme de rébus ou de poèmes, méditatives ou en ruptures/cassures et surgissements. Les compositions de cet immense musicien nous laissent toute latitude afin d’être « lost in a dream ». Extrait: [https://soundcloud.com/user-563924092](https://soundcloud.com/user-563924092) Christian Graf, guitare électrique Nicolas Masson, clarinette, saxophone ténor

CHF 40.- (plein tarif) CHF 25.- (membres AMR et ADEM, étudiants, SONART, AVS, AI, AC) CHF 20.- (titulaires de la carte 20 ans)

Le 40e AMR Jazz Festival aura lieu du 16 au 26 septembre 2021. Avec près de 40 événements, dont des concerts, et jams, une table ronde, une expo, des films, de la danse et même de la poésie ! Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève

