Repas Cassoulet Losse, 26 novembre 2023, Losse.

Losse,Landes

Si les landais aiment leur gastronomie, ils ne boudent pas celle des autres ! La preuve en est avec ce repas qui mettra à l’honneur ce plat dont Carcassonne, Castelnaudary et Toulouse se disputent la paternité !

Au menu : Entrée du Comité / Cassoulet / Dessert / Café & Vin compris.

Résa avant 17/11.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

Losse 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine



The people of the Landes love their own food, but they don’t shun the food of others! The proof is in the pudding with this meal featuring this dish for which Carcassonne, Castelnaudary and Toulouse are vying!

Menu: Committee starter / Cassoulet / Dessert / Coffee & Wine included.

Reservation before 17/11

Los habitantes de las Landas adoran su propia comida, pero no tienen reparos en comer la de los demás La prueba está en lo que se come con esta comida que rendirá homenaje a este plato cuya paternidad se disputan Carcasona, Castelnaudary y Toulouse

Menú: entrante del Comité / Cassoulet / postre / café y vino incluidos.

Reserva antes del 17/11

Die Bewohner der Landes lieben zwar ihre eigene Gastronomie, aber sie verschmähen auch nicht die der anderen! Der Beweis dafür ist dieses Essen, bei dem dieses Gericht, um dessen Urheberschaft sich Carcassonne, Castelnaudary und Toulouse streiten, geehrt wird!

Menü: Vorspeise des Komitees / Cassoulet / Dessert / Kaffee & Wein inklusive.

Resa vor dem 17.11

