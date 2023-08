Journée du Patrimoine à Losse Losse, 17 septembre 2023, Losse.

Losse,Landes

A 8h30, randonnée pédestre sur un circuit guidé de 10 kms. A partir de 9h, vide-greniers et marché aux produits régionaux. Dès 11h30, démonstration de premier secours par les pompiers du Centre de Secours de Losse. A 12h45, repas Poule au Pot animé par « Los Amigos ». Résa avant 11/09..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . EUR.

Losse 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine



At 8:30 am, guided 10-kilometer walking tour. From 9 a.m., garage sale and regional produce market. From 11:30 am, first-aid demonstration by Losse firefighters. At 12:45pm, Poule au Pot dinner with « Los Amigos ». Book before 11/09.

A las 8.30 h, una visita guiada a pie de 10 km. A partir de las 9.00 horas, venta de garaje y mercado de productos regionales. A las 11.30 h, demostración de primeros auxilios a cargo de los bomberos de Losse. A las 12.45 h, comida « Poule au Pot » a cargo de « Los Amigos ». Reserva antes del 11/09.

Um 8:30 Uhr: Wanderung auf einer geführten 10 km langen Strecke. Ab 9 Uhr, Flohmarkt und Markt mit regionalen Produkten. Ab 11:30 Uhr, Vorführung der Ersten Hilfe durch die Feuerwehr des Rettungszentrums Losse. Um 12:45 Uhr, Essen « Poule au Pot », das von « Los Amigos » begleitet wird. Resa vor dem 11/09.

