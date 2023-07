Losse en fête Losse, 4 août 2023, Losse.

Losse,Landes

A Losse du vendredi au lundi, se succèdent portes ouvertes du centre de secours, repas des pompiers, concours de pétanque communal, animations pour les enfants, repas paëlla, repas foodtruck, course cycliste et repas cochon de lait. Ambiance champêtre, festive et amicale assurée..

2023-08-04 fin : 2023-08-08 . EUR.

Losse 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine



In Losse from Friday to Monday, there’s a succession of open days at the rescue center, a firefighters’ meal, a communal pétanque competition, entertainment for children, a paella meal, a foodtruck meal, a cycle race and a suckling pig meal. A festive and friendly atmosphere guaranteed.

Desde el viernes hasta el lunes, Losse acogerá una sucesión de actos, entre ellos una jornada de puertas abiertas en el centro de salvamento, una comida de bomberos, el concurso local de petanca, animaciones infantiles, una comida con paella, una comida con foodtruck, una carrera ciclista y una comida con cochinillo. Un ambiente festivo y amistoso garantizado.

In Losse finden von Freitag bis Montag verschiedene Veranstaltungen statt: Tag der offenen Tür des Rettungszentrums, Feuerwehressen, Boule-Wettbewerb der Gemeinde, Kinderanimation, Paella-Essen, Foodtruck-Essen, Fahrradrennen und Spanferkelessen. Ländliche, festliche und freundschaftliche Atmosphäre garantiert.

Mise à jour le 2023-07-08 par CDT 40