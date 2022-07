Losse en fête Losse, 6 août 2022, Losse.

Losse en fête

Losse Landes CDT 40

2022-08-06 – 2022-08-08

Losse

Landes

Losse

8 EUR A Losse du samedi au lundi, se succèdent concours de pétanque communal, Repas cochon de lait, course cycliste et Repas escargots, soirée Moules/frites, … mais cette année on y fête aussi le dimanche le 40ème anniversaire du jumelage avec Fislis, ce petit village alsacien si éloigné.

Ambiance champêtre, festive et amicale assurée. La bonne humeur fait aussi partie de la Fête.

A Losse du samedi au lundi, se succèdent concours de pétanque communal, Repas cochon de lait, course cycliste et Repas escargots, soirée Moules/frites, … mais cette année on y fête aussi le dimanche le 40ème anniversaire du jumelage avec Fislis, ce petit village alsacien si éloigné.

A Losse du samedi au lundi, se succèdent concours de pétanque communal, Repas cochon de lait, course cycliste et Repas escargots, soirée Moules/frites, … mais cette année on y fête aussi le dimanche le 40ème anniversaire du jumelage avec Fislis, ce petit village alsacien si éloigné.

Ambiance champêtre, festive et amicale assurée. La bonne humeur fait aussi partie de la Fête.

©CCLA

Losse

dernière mise à jour : 2022-07-11 par CDT 40