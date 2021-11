Roubaix Théâtre de l'Oiseau Mouche Nord, Roubaix Loss (théâtre) Théâtre de l’Oiseau Mouche Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Loss (théâtre) Théâtre de l’Oiseau Mouche, 1 février 2022, Roubaix. Loss (théâtre)

du mardi 1 février 2022 au jeudi 3 février 2022 à Théâtre de l’Oiseau Mouche

Comment vivre après la mort d’un proche ? C’est à cette terrible épreuve que sont confrontés la famille et la petite amie de Rudy. Un matin, cet adolescent de 17 ans a quitté le lycée et son cours d’anglais pour se jeter sous un train, sans explication. Après le drame, ses proches font tout pour entretenir sa mémoire, le garder près d’eux… mais jusqu’à quand ? Le récit se déroule dans le huis-clos de l’appartement familial. La pièce comprend trois parties, racontant successivement l’anniversaire du jeune homme, sa disparition puis sa « résurrection » sous les traits de Noëmie, sa petite amie. Le deuil paraît impossible. L’absence prend trop de place. Parviendront-ils à laisser partir Rudy pour toujours ? « On croit que c’est les morts qui ont besoin des vivants. C’est le contraire, c’est les vivants qui ont besoin des morts pour survivre », clame Noëmie Ksicova. Pour sa troisième pièce, la jeune metteure en scène s’attaque à l’une des questions les plus difficiles avec une rare sensibilité. _**Ce spectacle est programmé par La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole, au Théâtre de l’Oiseau-Mouche, Roubaix (dans le cadre de son nomadisme). En coréalisation avec le Théâtre de l’Oiseau-Mouche – Roubaix.**_ _Production Compagnie Ex-Oblique_ _Coproduction Campus décentralisé Amiens-Valenciennes Pôle européen de création le Phénix scène nationale de Valenciennes, la Maison de la Culture d’Amiens_

Dès 14 ans. de 6 à 21€

Comment vivre après la mort d’un proche? C’est à cette épreuve que sont confrontées la famille et la petite amie de Rémi. Le deuil paraît impossible. Loss s’attaque à la survie de ceux qui restent Théâtre de l’Oiseau Mouche 28 avenue des Nations Unies Roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-01T20:00:00 2022-02-01T21:30:00;2022-02-02T20:00:00 2022-02-02T21:30:00;2022-02-03T20:00:00 2022-02-03T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Théâtre de l'Oiseau Mouche Adresse 28 avenue des Nations Unies Roubaix Ville Roubaix lieuville Théâtre de l'Oiseau Mouche Roubaix