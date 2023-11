LOTO – VOCALICOLLET ET SOLEIL D’ARGENT l’Oseraie Le Collet-de-Dèze, 25 novembre 2023, Le Collet-de-Dèze.

Le Collet-de-Dèze,Lozère

Loto avec de nombreux lots de qualité à gagner !

Partie de 2 quines à la ligne , double quine et sans démarquer le carton plein…..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

l’Oseraie

Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie



Lotto with lots of quality prizes to be won!

Game of 2 quines in a row, double quine and carton plein without demarcation….

¡Lotería con muchos premios de calidad para ganar!

Juego de 2 quines seguidos, doble quine y sin demarcar el cartón entero….

Lotto mit vielen hochwertigen Preisen zu gewinnen!

Spiel mit 2 Quines an der Linie , Doppelquine und ohne Abheben die volle Kiste….

