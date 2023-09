LES AUTOMNALES 2023 l’oseraie Le Collet-de-Dèze, 21 octobre 2023, Le Collet-de-Dèze.

Le Collet-de-Dèze,Lozère

Les automnales reprennent pour une seconde édition au collet de Deze ! Tout le week-end de nombreuses animations:

le samedi 20:

– A 16h contes pour enfants avec Magalie Augé

– A 17h30 la chorale Vocalicollet donne de la voix

Goûter offert pour les ….

l’oseraie

Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie



Les Automnales are back for a second edition at Collet de Deze! A whole weekend of events:

saturday 20:

– 4pm children’s storytelling with Magalie Augé

– At 5.30pm, the Vocalicollet choir performs

Snack offered for children …

El festival de otoño vuelve por segunda vez al Collet de Deze Todo un fin de semana de eventos:

sábado 20

– 16:00 h: cuentacuentos infantil con Magalie Augé

– A las 17.30 h, el coro Vocalicollet lo da todo

Merienda para los niños

Die Herbsttage finden zum zweiten Mal auf dem Collet de Deze statt! Das ganze Wochenende über finden zahlreiche Veranstaltungen statt:

samstag, 20:

– Um 16 Uhr Märchen für Kinder mit Magalie Augé

– Um 17.30 Uhr gibt der Chor Vocalicollet seine Stimme zum Besten

Ein kostenloser Imbiss für die …

