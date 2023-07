FÊTE DE L’A.S COLLET DE DÈZE L’Oseraie Le Collet-de-Dèze Catégories d’Évènement: Le Collet-de-Dèze

Lozère FÊTE DE L’A.S COLLET DE DÈZE L’Oseraie Le Collet-de-Dèze, 5 août 2023, Le Collet-de-Dèze. Le Collet-de-Dèze,Lozère Fête de l’A.S Collet de Dèze au programme :

> Samedi 5 août :

– 10h : Concours tête à tête (100€ + FP)

– 12h : Apéritif + grillades

– 15h Concours doublettes (200€ + FP)

– 19h : Apéritif musical

– 20h : grand bal avec DJ

> Dimanche 6 août :

– 1….

2023-08-05 fin : 2023-08-06 01:00:00. EUR.

L’Oseraie

Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie



A.S Collet de Dèze festival program:

> Saturday August 5 :

– 10am: Head-to-head competition (100? + FP)

– 12pm: Aperitif + barbecue

– 3pm: Doubles competition (200? + FP)

– 7pm: Musical aperitif

– 8pm: Grand ball with DJ

> Sunday August 6 :

– 1… Programa del festival A.S Collet de Dèze:

> Sábado 5 de agosto :

– 10h: Competición cara a cara (100? + FP)

– 12h: Aperitivo y barbacoa

– 15:00 h: Concurso de dobles (200? + FP)

– 19:00 h: Aperitivo musical

– 20:00 h: Gran baile con DJ

> Domingo 6 de agosto :

– 1… Fest der A.S Collet de Dèze auf dem Programm :

> Samstag, 5. August :

– 10 Uhr: Kopf-an-Kopf-Wettbewerb (100? + FP)

– 12 Uhr: Aperitif + Grillen

– 15 Uhr: Doppelter Wettbewerb (200? + FP)

– 19 Uhr: Musikalischer Aperitif

– 20 Uhr: Großer Ball mit DJ

> Sonntag, den 6. August :

