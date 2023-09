Le Géoparc s’invite chez vous ! – Conférence « Vibrations » de Romaric Defrance L’Oseraie du Quercy Calvignac, 9 février 2024, Calvignac.

Calvignac,Lot

Pour la première fois, le Géoparc s’invite chez vous avec deux rendez-vous intimistes, chez l’habitant. Vous découvrirez

différentes facettes de ce territoire exceptionnel reconnu par l’UNESCO. Pour ce premier rendez-vous, il invite Romaric

Defrance, designer sonore spécialiste dans la recherche et l’innovation autour des nouveaux usages du son.

À l’occasion du projet Résonances Rupestres, les recherches et créations sonores dans la grotte du Pech Merle ont permis de découvrir les richesses acoustiques du lieu. Romaric reviendra sur l’exploration de ce trésor bien caché. Que pouvait évoquer cet espace sonore pour les artistes il y a 30 000 ans ?

Le monde moderne nous soumet à des sons bien spécifiques. Il est même courant d’utiliser l’image du son pour évoquer

des ressentis parfois teintés de mysticisme, comme « être en vibration avec son environnement ». Que signifie ce type

d’expression d’un point de vue acoustique ? Comme pour les premiers Hommes, quel rôle peut jouer le son dans le

développement de notre imaginaire ? Comment fonctionne le sens de l’ouïe ?

L’étude des résonances sonores nous guide à travers le temps, reliant notre expérience contemporaine à celle des premiers Hommes.

Inscription >> billetweb.fr/causseries

—

Si vous le souhaitez, vous pouvez arriver dès 19h pour partager le repas avec ce que chacun apportera..

2024-02-09 20:30:00 fin : 2024-02-09 22:30:00. EUR.

L’Oseraie du Quercy

Calvignac 46160 Lot Occitanie



For the first time, the Geopark invites you into your home for two intimate get-togethers. You will discover

different facets of this exceptional territory recognized by UNESCO. For this first event, we invite Romaric

Defrance, a sound designer specializing in research and innovation around new uses for sound.

During the Résonances Rupestres project, his research and sound creations in the Pech Merle cave revealed the acoustic riches of the site. Romaric will talk about his exploration of this well-hidden treasure. What might this sound space have evoked for artists 30,000 years ago?

The modern world subjects us to very specific sounds. It is even common to use the image of sound to evoke feelings

mystical feelings, such as « being in vibration with your environment ». What does this type

from an acoustic point of view? As with early man, what role can sound play in the development of our

development of our imagination? How does the sense of hearing work?

The study of sound resonance guides us through time, linking our contemporary experience to that of early man.

Registration >> ticketweb.fr/causseries

?

If you wish, you can arrive as early as 7pm to share a meal with whatever you bring.

Mise à jour le 2023-09-23 par Pnr des Causses du Quercy