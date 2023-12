Spectacle « Sherlock Holmes et l’escarboucle bleue » L’Oscillo-théâtroscope Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde Spectacle « Sherlock Holmes et l’escarboucle bleue » L’Oscillo-théâtroscope Cenon, 8 mars 2024, Cenon. Spectacle « Sherlock Holmes et l’escarboucle bleue » Vendredi 8 mars 2024, 20h45 L’Oscillo-théâtroscope 12€ plein / 8€ adhérents / 6€ enfants & carte jeune Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T20:45:00+01:00 – 2024-03-08T22:00:00+01:00

Le Dr Watson ne s'est pas contenté d'écrire les aventures de son ami Sherlock Holmes, célèbre détective : il reçoit également les lecteurs dans son grenier où il raconte lui-même ses histoires.

L'Oscillo-théâtroscope
Domaine du Loret
33150 Cenon

