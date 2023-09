Spectacle « Petits crimes conjugaux » L’Oscillo-théâtroscope Cenon, 9 février 2024, Cenon.

Spectacle « Petits crimes conjugaux » Vendredi 9 février 2024, 20h45 L’Oscillo-théâtroscope 12€

Gilles revient chez lui au bras de sa femme, Lisa, après un mystérieux accident qui l’a rendu amnésique.

Gilles fait connaissance avec ce couple qui est le sien depuis quinze ans. Il découvre leur vie, leur amour et leur histoire… à travers les mots et les yeux de sa femme.

Il tente de recomposer sa propre existence à partir de ce qu’elle lui raconte.

Est-il bel et bien l’homme que Lisa lui décrit ? Est-elle bel et bien celle qu’elle tente de paraître maintenant face à lui ?

Une comédie conjugale noire pleine de suspens et de surprises.

L'Oscillo-théâtroscope Domaine du Loret 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-09T20:45:00+01:00 – 2024-02-09T21:45:00+01:00

