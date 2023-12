Spectacle « Pièces Ephémères » L’Oscillo-théâtroscope Cenon, 26 janvier 2024 19:45, Cenon.

Spectacle « Pièces Ephémères » Vendredi 26 janvier 2024, 20h45 L’Oscillo-théâtroscope 12€ plein / 8€ adhérents / 6€ enfants & carte jeune

Un spectacle éphémère est un spectacle unique, qui n’aura lieu qu’une seule fois. C’est l’occasion pour tous les participants aux divers groupes de pratique théâtrale, de créer, pour un soir, un tableau choisi par eux même ou par les metteurs en scène.

Les comédiens, tous âges confondus, ahurissants de vérité et de fantaisie, se retrouvent, et se mélangent pour vous présenter une série de sketchs hilarants, émouvants, et bien plus encore.

Portés par une flopée de comédiens et comédiennes, ces tableaux vous amènent à cent à l’heure et en apnée dans les fonds humoristiques.

L’Oscillo-théâtroscope Domaine du Loret 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « +33556862145 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.oscillo-theatroscope.com/spectacle.php?id=356 »}]

2024-01-26T20:45:00+01:00 – 2024-01-26T21:45:00+01:00

