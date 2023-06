Cendrillon L’Oscillo Théâtroscope Cenon, 15 décembre 2023, Cenon.

Cendrillon Vendredi 15 décembre, 20h45 L’Oscillo Théâtroscope sur inscription

A la mort de sa mère, une très jeune fille, sur un « mal entendu », se fait la promesse de ne jamais cesser de penser à elle plus de cinq minutes…

Cette Cendrillon nous parle du deuil, du désir de vivre, du pouvoir de l’imagination et des mensonges des adultes.

Avec un texte incisif qui n’exclut pas l’humour, Joël Pommerat aborde les questions graves et vitales de l’enfance.

Cette pièce, d’une mise en scène originale et énergique, bouleversera vos souvenirs d’enfance et invitera vos yeux d’adulte à revivre ce conte légendaire revisité.

Venez découvrir une Cendrillon moderne qui donnera à tous à réfléchir sur la vie, l’amour, la culpabilité et la vérité !

L'Oscillo Théâtroscope Rue des Platanes, 33150 CENON Cenon 33150 Plaisance Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:45:00+01:00 – 2023-12-15T22:15:00+01:00

