Gironde Spectacle « S’il pouvait pleuvoir de nouveau sur nos visages » L’Oscillo-théâtroscope Cenon, 15 décembre 2023, Cenon. Spectacle « S’il pouvait pleuvoir de nouveau sur nos visages » Vendredi 15 décembre, 20h45 L’Oscillo-théâtroscope Tout public / 12€ plein / 8€ adhérents / 6€ enfants & carte jeune Elle est radieuse dans son salon. Elle est enceinte, elle a tout organisé pour l’anniversaire de l’homme qu’elle aime. Les invités sont à l’heure. Il ne devrait plus tarder à rentrer. Juste à temps pour passer une bonne soirée entre amis. L’Oscillo-théâtroscope Domaine du Loret 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556862145 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.oscillo-theatroscope.com/spectacle.php?id=355 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

