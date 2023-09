Spectacle « Les règles du savoir vivre » L’Oscillo-théâtroscope Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde Spectacle « Les règles du savoir vivre » L’Oscillo-théâtroscope Cenon, 25 novembre 2023, Cenon. Spectacle « Les règles du savoir vivre » Samedi 25 novembre, 20h45 L’Oscillo-théâtroscope 12€ plein / 8€ adhérents / 6€ enfants & carte jeune On nous éclaire sur les conduites à tenir pour chaque événement de l’existence. Certaines de ces règles sont encore vivaces, d’autres désuètes mais toutes nous renvoient à une nostalgie d’un vivre ensemble.

Un couple de mariés de cinq cm de haut sur un énorme gâteau… Un couple de jeunes mariés distille les règles du savoir-vivre. Vous avez déjà-vu leurs têtes en haut des pièces montées, mais la vie ce n’est pas du gâteau, elle est faite de jeux de sociétés qui vous sont contés avec tendresse et délectation. L’Oscillo-théâtroscope Domaine du Loret 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556862145 »}, {« type »: « email », « value »: « theatre.alize@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:45:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

2023-11-25T20:45:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu L'Oscillo-théâtroscope Adresse Domaine du Loret 33150 Cenon Ville Cenon Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville L'Oscillo-théâtroscope Cenon latitude longitude 44.858253;-0.509262

L'Oscillo-théâtroscope Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/