Spectacle « La nostalgie des blattes » L’Oscillo-théâtroscope Cenon, 17 novembre 2023, Cenon.

Spectacle « La nostalgie des blattes » Vendredi 17 novembre, 20h45 L’Oscillo-théâtroscope 12€ plein / 8€ adhérents / 6€ enfants & carte jeune

Deux femmes sont exposées, seules en scène. Expo ? Musée ? On ne sait pas vraiment. Elles sont là, assises, ultimes vraies vieilles d’un monde où tout est devenu lisse, aseptisé, botoxé, un monde sous surveillance constante de drones sanctionnant le moindre écart.

Elles attendent un visiteur, un passant, alors elles se souviennent et échangent avec humour et nostalgie d’un temps révolu qui ressemble furieusement au nôtre… Il est question des femmes, de leurs rides et de leurs rires, mais aussi de la vie, celle qu’on a et celle dont on rêve, de violence et d’écologie et…de blattes !

La « Nostalgie des blattes » interprétée par Pascale Vincent et Marie Terracher est un duo…ou un duel, ou les deux à la fois. Le texte est soigné, ciselé, c’est joyeux et caustique, ça grince et ça rie, et c’est jubilatoire.

L’Oscillo-théâtroscope Domaine du Loret 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556862145 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.oscillo-theatroscope.com/spectacle.php?id=309 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:45:00+01:00 – 2023-11-17T21:45:00+01:00

2023-11-17T20:45:00+01:00 – 2023-11-17T21:45:00+01:00