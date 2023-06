Absurdie L’Oscillo Théâtroscope Cenon Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde Absurdie L’Oscillo Théâtroscope Cenon, 6 octobre 2023, Cenon. Absurdie Vendredi 6 octobre, 20h45 L’Oscillo Théâtroscope Au cours d’une émission de télévision, Le tableau du monde aux idéaux tendancieux se dresse pendant l’entretien promotionnel d’un nouvel auteur, Hervé Laparliche.

Au cœur des interventions, jeux télés, pub,chroniques ou présentations d’artistes,

Hervé va plonger toujours plus loin dans sa confrontation au gouvernement. Il se retrouve englouti sur ce plateau où la normalité n’est pas humaine. L’Oscillo Théâtroscope Rue des Platanes, 33150 CENON Cenon 33150 Plaisance Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/theatre-populaire-alize/evenements/absurdie-collectif-colombes-06-10 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T20:45:00+02:00 – 2023-10-06T22:15:00+02:00

2023-10-06T20:45:00+02:00 – 2023-10-06T22:15:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu L'Oscillo Théâtroscope Adresse Rue des Platanes, 33150 CENON Ville Cenon Departement Gironde Age min 16 Age max 99 Lieu Ville L'Oscillo Théâtroscope Cenon

L'Oscillo Théâtroscope Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Absurdie L’Oscillo Théâtroscope Cenon 2023-10-06 was last modified: by Absurdie L’Oscillo Théâtroscope Cenon L'Oscillo Théâtroscope Cenon 6 octobre 2023