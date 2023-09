Spectacle « Les physiciens » L’Oscillo-théâtroscope Cenon, 22 septembre 2023, Cenon.

Spectacle « Les physiciens » Vendredi 22 septembre, 20h45 L’Oscillo-théâtroscope Tarif plein : 12€ / adhérent: 8€ / Tarif enfant / Carte Jeune : 6€

Unité de lieu, de temps et d’action. Dürrenmatt l’a voulu ainsi : « Une pièce qui se joue chez des fous ne s’accommode que de la forme classique. ». Bienvenue à la clinique psychiatrique « Les Cerisiers ». Trois patients y sont enfermés. Ils sont tous les trois physiciens. L’un se prend pour Newton, l’autre se prend pour Einstein, le troisième s’appelle Möbius et prétend avoir des visions du roi Salomon. Hasard ou coïncidence ? En l’espace de trois mois, Newton et Einstein ont tué les infirmières chargées de veiller sur eux. L’inspecteur Richard Voss mène l’enquête… Qui est vraiment fou dans cette histoire ? Et si dans le salon de la villa se jouait (rien que ça !) le sort de l’Humanité ?

Convaincu que la comédie grotesque était le seul moyen au théâtre pour dépeindre un monde de plus en plus chaotique, Dürrenmatt écrit « Les physiciens » en 1961 en pleine guerre froide avec la bombe atomique en toile de fond. Oscillant entre le tragique et le comique, le polar et le sitcom, la discussion philosophique et la série B, « Les physiciens » est une réflexion sur la responsabilité morale du savant face au progrès scientifique.

« Une histoire qui parle de physiciens ne doit pas avoir le contenu de la physique comme objectif mais seulement ses répercussions. Le contenu de la physique concerne les physiciens. Ses effets concernent tous les hommes. »

L'Oscillo-théâtroscope Domaine du Loret 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

