Spectacle » C’est aujourd’hui que je change de vie » Jeudi 21 septembre, 20h45 L’Oscillo-théâtroscope 12€ plein / 8€ adhérents / 6€ enfants & carte jeune

Nouvelle émission, nouveaux candidats, nouveaux défis !

Un nouvel épisode de votre programme préféré « Je change de vie ».

Qui saura, sous vos yeux, changer de peau et oser une nouvelle vie, pour gagner les 100 000 € ?

Qui relèvera, en direct, les défis du soir avec brio et saura conquérir notre jury ?

Pam et Michel, vos animateurs fétiches, vous donnent rendez-vous pour une nouvelle soirée exceptionnelle pleine de rebondissements et de surprises, avec « Je change de vie » !

L'Oscillo-théâtroscope Domaine du Loret 33150 Cenon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T20:45:00+02:00 – 2023-09-21T22:15:00+02:00

