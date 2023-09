Spectacle « La gelée d’arbres » L’Oscillo-théâtroscope Cenon, 20 septembre 2023, Cenon.

Spectacle « La gelée d’arbres » Mercredi 20 septembre, 20h45 L’Oscillo-théâtroscope 12€ plein / 8€ adhérents / 6€ enfants & carte jeune

« Ça sent le roussi. » Voilà un super début pour entrevoir « La Gelée d’arbre » dans une épopée absurde, pleine de gags, de meurtres, d’amours, d’humours décalés, de danses, de morts et surtout, de cannibalisme. Voilà à quoi ressemble un septuor gagnant ! Venez assister à ce vaudeville noir, qui va vous donner faim, très faim, avant la fin.

L’Oscillo-théâtroscope Domaine du Loret 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556862145 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.oscillo-theatroscope.com/spectacle.php?id=323 »}, {« type »: « email », « value »: « theatre.alize@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T20:45:00+02:00 – 2023-09-20T22:15:00+02:00

