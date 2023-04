Spectacle « Les artisans du songe » L’Oscillo-théâtroscope Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Spectacle « Les artisans du songe » L’Oscillo-théâtroscope, 16 juin 2023, Cenon. Spectacle « Les artisans du songe » Vendredi 16 juin, 20h00 L’Oscillo-théâtroscope 12€ plein / 8€ adhérents / 6€ enfants & carte jeune Les artisans du songe est inspiré de la comédie classique Le songe d’une nuit d’été de William Shakespeare.

C’est l’histoire d’artisans d’une ville qui organisent un spectacle pour le mariage du Duc de la région. Un événement exceptionnel, et surtout historique, qu’il ne faut pas rater ! Tout doit être parfait !

La metteure en scène, Quince, va choisir les meilleurs artisans de la ville pour présenter sa plus belle pièce de théâtre et ainsi réjouir le duc, la duchesse et leurs invités ! L'Oscillo-théâtroscope Domaine du Loret 33150 Cenon

2023-06-16T20:00:00+02:00 – 2023-06-16T21:00:00+02:00

