Lieu de Mémoires Vendredi 12 mai, 20h45 L'Oscillo Théâtroscope

Réservation obligatoire. Tarif : 12 €. Enfant : 6 €.

« Lieu de Mémoires » est une création théâtrale sur l’histoire de la traite négrière, par la Compagnie du Dernier Strapontin. L’Oscillo Théâtroscope Rue des Platanes 33150 CENON Plaisance Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine En entrant, le public découvre au sol, un amoncellement de pierres noires. Deux étranges personnages sont là. Ils sont attirés par le tas de cailloux, ils tournent autour. Sous les pierres, ils découvriront les traces laissées par la Traite. Les auteurs ont travaillé sur les archives de Bordeaux.

Le développement des colonies, a fait face à la nécessité d’une main d’œuvre abondante vu la croissance de la ville. Ils ont fait de ce thème le point de départ de Lieu de Mémoires. Aborder la mémoire de la Traite du point de vue commercial leur a permis de questionner son fonctionnement de l’intérieur sans jugement a priori moralisateur. Le public embarquera avec les négriers qui tentent la « grosse aventure », avant que les extraits de récits d’esclaves rappellent de quoi étaient faits ces rêves de fortune. Durée : 1h

Mis en scène par : Rahim NOURMAMODE

Interprété par : Rahim NOURMAMODE & Julien RIVERA

