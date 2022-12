Spectacle « Emmenez-moi » L’Oscillo-théâtroscope Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Spectacle « Emmenez-moi » Vendredi 31 mars 2023, 20h45 L'Oscillo-théâtroscope

12€ plein / 8€ adhérents / 6€ enfants & carte jeune

La Cie « Les Machines à Truc » vous invitent à découvrir leur spectacle, confortablement installé à l'oscillothéâtre!

L'Oscillo-théâtroscope Domaine du Loret 33150 Cenon

Enfin une bonne nouvelle pour l'avenir ! Gouyouyou, un clown et meneur autoproclamé d'une communauté euphorique, a réussi à créer le "Paradis sur Terre". Qui de mieux qu'un clown pour animer une communauté bienveillante, dominée par le rire, l'amour et le bonheur ?

Une farandole de chansons françaises dans des styles très différents sert les propos de la pièce. Un humour cynique et décalé pour lever le voile sur le sujet troublant de la recherche actuelle d’une personnalité providentielle pour “sauver le monde”. Bien que Gouyouyou (un presque Dieu) propose une idéologie tournée vers le rire et la bienveillance, quelles sont ses réelles intentions ?

