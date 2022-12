Spectacle « Messieurs les coureurs » L’Oscillo-théâtroscope Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Spectacle « Messieurs les coureurs » L’Oscillo-théâtroscope, 10 mars 2023, Cenon. Spectacle « Messieurs les coureurs » Vendredi 10 mars 2023, 20h45 L’Oscillo-théâtroscope

12€ / Tout public

La cie Théâtre Alizé monte sur la scène de l’oscillothéâtre et vous propose son spectacle « messieurs les coureurs ». L’Oscillo-théâtroscope Domaine du Loret 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine C’est un petit gars des champs…

Quand il sera grand il sera chevalier de la table ronde… une table recouverte de toile cirée. Son père n’a pu atteindre le Graal, lui doit le décrocher. Alors il s’en va en noble uniforme de coureur cycliste à la conquête de… de lui-même peut-être ? Un voyage initiatique à vélo ! Périple semé d’embûches, boucle mythologique, des demi-dieux y côtoient des majorettes, toute une société secrète à la vue de tous.

A découvrir, le voyage du héros dans des contrées où les sirènes jouent de l’accordéon !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T20:45:00+01:00

2023-03-10T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu L'Oscillo-théâtroscope Adresse Domaine du Loret 33150 Cenon Ville Cenon Age maximum 99 lieuville L'Oscillo-théâtroscope Cenon Departement Gironde

L'Oscillo-théâtroscope Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Spectacle « Messieurs les coureurs » L’Oscillo-théâtroscope 2023-03-10 was last modified: by Spectacle « Messieurs les coureurs » L’Oscillo-théâtroscope L'Oscillo-théâtroscope 10 mars 2023 Cenon L'Oscillo-théâtroscope Cenon

Cenon Gironde