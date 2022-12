Messieurs les coureurs L’Oscillo Théâtroscope Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Réservation obligatoire / 12€ tarif plein / 8€ tarif adhérents / 6€ Carte Jeune / 6€ tarif enfants

« Messieurs les coureurs » est une belle remontée dans le temps, 50 ans d’histoire du cyclisme et une plongée dans l’univers familial de Calou à Barsac. L’Oscillo Théâtroscope Rue des Platanes, 33150 CENON Plaisance Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine Ecrit et interprété par : Pascal LABADIE

Tout est savoureusement décrit : le formica, la toile cirée, les épluchures de pommes de terre, le premier vélo de papa, la caravane du Tour de France, les bonbons jetés à la volée, le peloton, et les premiers podiums… autant de souvenirs racontés par toute une « brochette » de personnages haut en couleur. Spectacle drôle et émouvant pour toute la famille.

Durée : 1h20

