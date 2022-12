spectacle « Douces Folies » L’Oscillo-théâtroscope Cenon Catégories d’évènement: Cenon

spectacle « Douces Folies » L’Oscillo-théâtroscope, 24 février 2023, Cenon. spectacle « Douces Folies » Vendredi 24 février 2023, 20h45 L’Oscillo-théâtroscope

La Cie la Sauce théâtre monte sur les planches de l’oscillothéâtre et vous invite à découvrir son spectacle « douces folies ». handicap moteur mi L’Oscillo-théâtroscope Domaine du Loret 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine Une pièce écrite et mise en scène par Guillaume Malagnoux

Trois pièces courtes, trois comédies à déguster sans modération…

Un oeuf : Deux amies de toujours, sous le prétexte de se disputer le denier œuf du réfrigérateur, se livrent et se confient l’une à l’autre avec une piquante et jubilatoire sincérité. Quand à l’œuf, le fameux, le dernier, reste à savoir s’il est cuit ou cru… il faut faire monter la mayonnaise !

Une rencontre : Elle et Lui se croisent. Ils ne se connaissent pas. Ne comprennent pas comment ils peuvent être ici, au même endroit, au même moment, alors que… Sans solutions de fuite, ils se toisent, s’épient, se toisent, se découvrent… se rencontrent. Personne n’est à l’abri d’une belle rencontre.

_Ce ver de trop : Un couple, ronronnant dans son paisible quotidien, se prend de passion pour les vers de terre… Ces petites bêtes les poussent à réfléchir sur le monde, sur eux, à prendre du recul. De là à en faire un élevage dans le salon ?

