12€ / 8€ adhérent / 6€ carte jeune

Le collectif colombes monte sur la scène de l’oscillothéâtre et vous fait découvrir « 2019 » son spectacle engagé. L’Oscillo-théâtroscope Domaine du Loret 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 2019, est une pièce qui veut parler de nous, de notre génération, de notre violence, de cette frénésie qui nous entoure constamment. Cette frénésie qui nous rend boulimique et avide de sens, de justice, de réponses, de solidarité.

Cette pièce se déroule en cinq actes, un acte un témoin. Chacun est appelé à venir témoigner de la nuit qu’ils ont passé le soir du décès d’Aurélie Lemoine.

Chaque témoignage est entrecoupé par leurs souvenirs afin de comprendre comment ils ont pu en arriver là. Le dernier acte est un court métrage qui retrace cette fameuse nuit.

Le but de cette pièce est de venir questionner le fait de juger un moment donné en oubliant trop souvent de regarder l’entièreté de la vie de chacun. Venir reposer la question de justice, qui est réellement coupable, qui est réellement victime.

