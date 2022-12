Stage de théâtre L’Oscillo-théâtroscope Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Stage de théâtre L’Oscillo-théâtroscope, 28 janvier 2023, Cenon. Stage de théâtre 28 et 29 janvier 2023 L’Oscillo-théâtroscope

80€ / tout public et tout niveau

La Compagnie Théâtre Alizé organise un stage de théâtre sur le thème de « l’écoute et la prise de parole en public « . Amateurs, curieux, ce stage tout public (dès 18 ans) est fait pour vous ! L’Oscillo-théâtroscope Domaine du Loret 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://theatre.alize.free.fr/?p=3464 »}] Que ce soit en entreprise, à l’école, en collectivité ou sur scène, l’écoute et l’articulation sont des qualités indispensables pour une bonne communication. Pendant 2 jours, le Théâtre Alizé travaillera avec vous ces thématiques du quotidien ! Nous jouerons avec l’articulation des sons, des mots, avec le placement de la voix pour une bonne prise de parole. Nous approcherons des techniques de respiration pour limiter le stress et détendre le corps. Nous aborderons différentes écritures afin de s’exercer au mieux dire, de s’appliquer à entendre l’autre et à lui prêter attention. NB: Prévoir tenue neutre et souple + Piques-nique du 12h Horaires : 10h-17h le samedi et 10h-15h le dimanche (prévoir les pique-niques du midi)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T10:00:00+01:00

2023-01-29T15:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu L'Oscillo-théâtroscope Adresse Domaine du Loret 33150 Cenon Ville Cenon Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville L'Oscillo-théâtroscope Cenon Departement Gironde

L'Oscillo-théâtroscope Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Stage de théâtre L’Oscillo-théâtroscope 2023-01-28 was last modified: by Stage de théâtre L’Oscillo-théâtroscope L'Oscillo-théâtroscope 28 janvier 2023 Cenon L'Oscillo-théâtroscope Cenon

Cenon Gironde