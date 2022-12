Spectacle « L’art de l’ennui » L’Oscillo-théâtroscope Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Spectacle « L’art de l’ennui » L’Oscillo-théâtroscope, 27 janvier 2023, Cenon. Spectacle « L’art de l’ennui » Vendredi 27 janvier 2023, 20h45 L’Oscillo-théâtroscope

12€

La Cie Sauce Théâtre monte sur les planches de l’oscillothéâtre afin de vous faire découvrir son spectacle « l’art de l’ennui ». handicap moteur mi L’Oscillo-théâtroscope Domaine du Loret 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine Après s’être voracement nourris et ressourcés dans le calme de leur ennui partagé, nos quatre aventuriers sont maintenant bien décidés à s’évader aux confins de leurs imaginations, à vivre leurs rêves éveillés, à donner corps avec cœur à leurs âmes d’enfants.

Un voyage onirique, dans un quelque part sans limites et sans frontières, où la douce folie alimente l’envie, où la réalité s’étire au-delà du réel, où jouer rime avec vivre… un périple jusqu’aux limites de l’imagination.

Mais imagination à t’elle une limite ?

Sous nos yeux, Annabelle, Bérénice, Donatien et Cyrus nous rappellent avec douceur que rêver est salvateur, qu’espérer est galvanisant… que nous avons tous été et sommes toujours des enfants, joueurs audacieux, aventuriers candides.

L’art de l’ennui nous souffle à l’oreille que notre vie est une aventure que nous menons nous même, choisissant nos propres chemins. A nous d’aborder ce voyage avec gaité…

