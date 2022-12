Enfants qui courent avec les loups L’Oscillo Théâtroscope, 13 janvier 2023, Cenon.

Enfants qui courent avec les loups Vendredi 13 janvier 2023, 20h45 L’Oscillo Théâtroscope

Réservation obligatoire / 12€ tarif plein / 8€ tarif adhérents / 6€ Carte Jeune / 6€ tarif enfants

L’Oscillo Théâtroscope Rue des Platanes, 33150 CENON Plaisance Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Compagnie : Jizo

Mise en scène : Laura VELIA & Julie LAGNIER

Écriture : Julie LAGNIER

Plasticienne : Laura VELIA

Avec : Laura VELIA & Julie LAGNIER

Trois cubes, trois contes. C’est aussi simple que ça. Dans chaque voyage il y a du mystère, de la peur, des conflits, de l’amour, des fous rires, des pleurs et des chansons. Puis on ferme la valise, on rentre à la maison et quand on défait les bagages on prend un vêtement et on se souvient.

Souvenez-vous de ce jeu : « Dans ma valises il y a : un samouraï, une grand-mère, une rivière, un raton, des cerises… » Eh bien nous, nous avons tout déposé dans nos trois cubes.

Nous devenons alors les portes parole des souvenirs de Baba Yaga, de ce viril samouraï, nous vous chanterons le cours de la rivière.

Notre engagement est de mobiliser le vôtre, de vous faire voyager dans l’espace dans lequel les contes vont vous être raconté.

Durée : 50 minutes



