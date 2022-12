Concert tôt du jeudi L’Oscillo-théâtroscope Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Concert tôt du jeudi L’Oscillo-théâtroscope, 12 janvier 2023, Cenon. Concert tôt du jeudi Jeudi 12 janvier 2023, 14h15 L’Oscillo-théâtroscope

10€

Et si certains jeudis vous vous laissiez tenter par une expérience musicale originale ? Un voyage court (une heure) mais étonnant: un artiste, un instrument, un spectacle amusant ou émouvant. handicap moteur;handicap visuel mi;vi L’Oscillo-théâtroscope Domaine du Loret 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.polifoniael.org/saison-2022-2023/ »}] L’association Polifonia Eliane Lavail vous propose un concert-tôt « Duo Odessa » avec Jérôme Brajtman (guitare) et Rémi Delangle (clarinette), voyage vers l’Europe de l’est avec des airs comme « Les danses roumaines »(Bartok), « El pano moruno & nana » (chansons populaires espagnoles), « Après un rêve » (G. Fauré), Hora (traditionnel Klezmer) « Pelistersko horo »(traditionnel serbe) ou encore « Manoir de mes rêves » (Django Reinhardt)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-12T14:15:00+01:00

2023-01-12T15:15:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu L'Oscillo-théâtroscope Adresse Domaine du Loret 33150 Cenon Ville Cenon Age maximum 99 lieuville L'Oscillo-théâtroscope Cenon Departement Gironde

L'Oscillo-théâtroscope Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Concert tôt du jeudi L’Oscillo-théâtroscope 2023-01-12 was last modified: by Concert tôt du jeudi L’Oscillo-théâtroscope L'Oscillo-théâtroscope 12 janvier 2023 Cenon L'Oscillo-théâtroscope Cenon

Cenon Gironde