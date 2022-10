La Conférence L’Oscillo Théâtroscope, 18 novembre 2022, Cenon.

La Conférence Vendredi 18 novembre, 14h00, 20h45 L’Oscillo Théâtroscope

12€ tarif plein – 8€ adhérents – 6€ enfants & Carte Jeune Bordeaux

L’Oscillo Théâtroscope Rue des platanes, 33150 CENON Plaisance Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Compagnie : La Royale Air compagnie

Mise en scène : Mathilde ELICHÉGARAY & Florence KEDDAH

Avec : Mathilde ELICHÉGARAY & Florence KEDDAH

Grâce aux nouvelles technologies, vous allez pouvoir suivre la formidable épopée de l’histoire du théâtre sous les manettes de deux conférencières et doctorantes en sciences du spectacle.

Seulement, la technologie a vite ses limites et la conférence va se révéler très… improvisée !

Les comédiennes imposent leur sève artistique et comique dans un subtil alliage de connaissances historiques et de jeu burlesque.

On apprend beaucoup… mais on rit, surtout !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T14:00:00+01:00

2022-11-18T21:55:00+01:00