Célibataires L’Oscillo Théâtroscope, 4 novembre 2022, Cenon.

12€ tarif plein – 8€ adhérents – 6€ enfants & Carte Jeune Bordeaux

Sylvie et Michel sont employés d'une agence matrimoniale en voie de disparition. Tant d'années à rendre les gens heureux, mais eux justement, où en sont-ils ?

L’Oscillo Théâtroscope Rue des platanes, 33150 CENON Plaisance Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Compagnie : C’pasbanal

Une pièce de David FOENKINOS

Mise en scène par Guy ATTIA

Avec : Corinne YVARS & Jean-Pierre BALIROS

Sylvie « qu’est-ce que tu veux, avec Internet les gens se connectent entre eux maintenant, nous on ne sert plus à rien ».

Mais eux justement, où en sont-ils ? A toujours s’occuper du bonheur des autres, n’oublie-t-on pas quelque fois de s’occuper de soi ?

Comédie d’humeur, d’humour et de fantaisie où nous sommes invités à une réflexion sur l’amour et son cortège de sentiments et d’émotions mêlés. Le mariage, le divorce, le désir, le couple, la solitude et même l’angoisse du bonheur ! Rien que de l’humain quoi !

Bien des bonheurs se trouvent à portée de main. C’est ce que nous invite à penser David FOENKINOS, auteur de romans à succès. Célibataires présente ainsi un binôme homme-femme dans une comédie tout simplement drôle et qui sonne juste. En effet, on se reconnaît tout à la fois dans les atermoiements et dans les élans des personnages.



