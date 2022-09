Les ours ne réchauffent pas l’hiver L’Oscillo-théâtroscope, 7 octobre 2022, Cenon.

12€

La compagnie des Tracteurs monte sur la scène de l’oscillothéâtre et présente, son spectacle « Les ours ne réchauffent pas l’hiver »

L’Oscillo-théâtroscope Domaine du Loret 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

On peut se connaître et s’aimer depuis 30 ans et continuer de se surprendre, se décevoir, se pardonner. On peut s’éloigner, se perdre et puis se retrouver aussi. « Les ours ne réchauffent pas l’hiver » débarque pour vous faire rire, sourire, réfléchir sur tout. »



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-07T20:45:00+02:00

2022-10-07T21:45:00+02:00