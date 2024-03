LOSC vs OL Stadium – Stade Honneur Villeneuve-d’Ascq, samedi 23 mars 2024.

LOSC vs OL Rendez-vous le samedi 23 mars à 14h au Terrain d’Honneur du Stadium. Samedi 23 mars, 13h30 Stadium – Stade Honneur https://billetterie.losc.fr/fr/catalogue/match-d1f-losc-olympique-lyonnais

Réservez votre samedi 23 mars pour venir assister à la rencontre la plus prestigieuse de la saison du LOSC Féminines avec la réception de l’Olympique Lyonnais à 14h au Terrain d’Honneur du Stadium. Les joueuses de Rachel Saidi auront besoin de vous pour tenter d’accrocher un score favorable et espérer ce maintenir en D1 Arkema. On compte sur vous !

Stadium – Stade Honneur Le Stadium Lille Métropole Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 0320196970 http://www.stadium-lillemetropole.fr/ http://www.stadium-lillemetropole.fr/infos-pratiques [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.losc.fr/fr/catalogue/match-d1f-losc-olympique-lyonnais »}] Avenue de la Chatellenie, 59650 Villeneuve d’Ascq Bus : Liane 6 et ligne 32, arrêt « Stadium » ; Métro : Ligne 1, arrêt « Pont de Bois » ; Voiture : depuis le boulevard Du Breucq (N227), prendre la sortie Pont de Bois

