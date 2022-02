Los Scratchos 2.0 // Hip-Hop, Trap, Future Bass, Afro Post Tenebras Rock, 12 février 2022, Genève.

Vous ne rêvez pas ! Ils sont de retour … Los Scratchos en personne à PTR le 12 février 2022. Après une longue absence, Klash, Vincz Lee et Green Giant sont plus déterminés que jamais à retourner la salle avec toi. Vincz Lee | [Instagram](bit.ly/3zpGtQ5) Klash | [Instagram](bit.ly/3zdaTor) Green Giant | [Instagram](bit.ly/3FGhB8T) Ces 3 DJs décident d’explorer d’autres horizons, voilà le combo de Los Scratchos. Potes de longue date et habitués à jouer ensemble, Vincz Lee, Klash et Green Giant se lancent dans ce nouveau projet et amènent une vibe différente autant musicale que visuelle en s’associant avec VJ Jocelyn de la Providence. Du Hip-Hop à la Trap en passant par la Future Bass, la Nu-Soul et l’Afro les trois romands usent de leur expérience et de leur savoir faire pour créer un Turn-Up qui mélange les styles. Tu aimes les soirées Los Scratchos ? Tu vas adorer les soirées Los Scratchos 2.0 ! Réalisation flyer : Mark Angelil ——————————————————————– > BILLETTERIE Avant 1h 10.- | Après 1h 15.- 20ans/20francs avant 1h 5.- | 20ans/20francs après 1h 10.- Membres PTR : Gratuit >DEVIENS MEMBRE Des soirées gratuites ! Des concerts jusqu’à moitié prix ! Rejoins la membritude PTR pour seulement 50.- par année ! [ [Deviens Membre](bit.ly/3zI3v3g) ] > [INFOS](www.ptrnet.ch)

Post Tenebras Rock Place des Volontaires 4 1204 Genève Genève Jonction



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T23:50:00 2022-02-12T05:00:00