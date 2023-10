Stage multi activités Los Sautaprats Coarraze, 27 octobre 2023, Coarraze.

Coarraze,Pyrénées-Atlantiques

Demi journée de découverte du trampoline et des activités gymniques acrobatiques (tumbling, cheerleading). Ouvert à tous à partir de 5 ans. Tenue de sport obligatoire. Prévoir un goûter.

Inscription via le coupon réponse..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 12:00:00. EUR.

Los Sautaprats Z.A.C. Pous

Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Half-day discovery of trampoline and acrobatic gymnastic activities (tumbling, cheerleading). Open to all aged 5 and over. Sportswear required. Please bring a snack.

Registration via reply coupon.

Media jornada de descubrimiento de las actividades de trampolín y gimnasia acrobática (volteretas, animaciones). Abierto a todos a partir de 5 años. Ropa deportiva obligatoria. Se ruega traer un tentempié.

Inscríbase utilizando el cupón de respuesta.

Halber Tag zur Entdeckung des Trampolins und der akrobatischen gymnastischen Aktivitäten (Tumbling, Cheerleading). Offen für alle ab 5 Jahren. Sportliche Kleidung ist erforderlich. Einen Snack vorsehen.

Anmeldung über den Antwortcoupon.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay