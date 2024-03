Los Revelhets Balades chantées et contées à Buzeins, dans le cadre du festival « La Tuta a Contes » Sévérac d’Aveyron, samedi 16 mars 2024.

Déambulation musicale « Los Revelhets », dans le cadre du festival « La Tuta a Contes », à Buzeins, un événement organisé par Sirventés !

Rendez-vous sur la place de l’Église de Buzeins, le samedi 16 mars à 10h.

Déambulation musicale en accès libre et gratuit.

Les artistes du festival et les chanteurs et chanteuses du village se réunissent pour les Revelhets reprenant une tradition du Massif Central, ce sont les artistes qui vont à la rencontre du public, proposant d’interpréter histoires et chants aux portes des maisons, sur les places et sous les fenêtres des habitant·e·s.

Organisé par Sirventés, coopérative artistique dans le cadre du Festival de contes dans les villages « La Tuta a Contes ».

Pour préparer Los Revelhets, Ateliers chants avec Clément Chauvet et Arnaud Cance les 26 février, 8 et 14 mars au Café Moderne, à Sévérac-le-Château, de 20h à 22h (gratuit). EUR.

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie

