L’Os qui chante : balade contée – Coup de contes Pasques, 26 septembre 2021, Pasques.

L’Os qui chante : balade contée – Coup de contes 2021-09-26 14:30:00 – 2021-09-26 Place Saint-Léger Départ de la balade ou repli à “La Grange”

Pasques Côte-d’Or Pasques

Quel parent normalement constitué ne souhaiterait pas le meilleur pour son enfant ? Mais c'est quoi le « meilleur » ? Comment accepter de perdre son enfant, cet enfant en qui on a placé tous ses espoirs, tout son amour ? Et ça veut dire quoi « perdre » ? Et comment faire quand on donne la vie à un enfant différent ? Et quand on est enfant et qu'on a de cesse de chercher la reconnaissance de ceux qui nous ont mis au monde, comment faire pour s'accomplir en tant qu'adultes ? Quelle place se construit-on au sein d'une fratrie, d'une famille ? Quelle place on nous donne ? En puisant dans le répertoire immatériel de l'humanité, au fil de facéties et de légendes, de mythes et de contes merveilleux, avec la voix pour instrument et le corps comme seul décor, la conteuse Frédérique Lanaure vous conduira dans l'exploration de ces questions sans fin qui font que nous sommes des êtres humains.

Balade contée organisée dans le cadre du festival Coup de contes en Côte d’Or

Tout public à partir de 8 ans

Repli en cas de pluie

Gratuit

Réservation obligatoire auprès du service culture de la CCOM : 03 80 49 77 43 ou culture@ouche-montagne.fr

