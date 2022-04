LOS POMPILHS – LE GRAND JEU DE PISTE Saint-Pons-de-Thomières Saint-Pons-de-Thomières Catégories d’évènement: Hérault

LOS POMPILHS – LE GRAND JEU DE PISTE
Saint-Pons-de-Thomières
2022-05-01 – 2022-05-31

Les règles sont simples : – Inscrivez-vous du 20 avril au 22 mai grâce à ce formulaire : https://bit.ly/Formulaire-pompilhs – Retrouvez les règles du jeu en détail à la fin de votre inscription en téléchargeant votre Carnet de route. Il vous donnera de belles idées de moments à photographier. – Participez jusqu'au 31 mai en partageant sur l'événement Facebook vos instants de bonheur passés sur la Véloccitanie : https://bit.ly/Facebook-pompilhs Parmi les lots à gagner des nuitées et activités chez nos partenaires. L'objectif ? Prendre en photos les petits moments de bonheurs que vous vivez sur la Véloccitanie, la voie verte Passa Païs et la V84-1. Los Pompilhs, c'est une invitation à la nature, à la culture et au sport ainsi qu'un beau moyen de découvrir notre territoire en famille ou entre amis. +33 4 67 97 38 22 https://bit.ly/Pompilhs-2022

