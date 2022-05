LOS POMPILHS A LA RECHERCHE DES PETITS BONHEURS Magalas, 2 mai 2022, Magalas.

LOS POMPILHS A LA RECHERCHE DES PETITS BONHEURS Magalas

2022-05-02 – 2022-05-31

Magalas Hérault

A l’occasion de Mai à Vélo, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc et ses partenaires vous invitent à partir à la découverte du territoire le long de la Véloccitanie et de la V84-1 pour tenter de remporter un maximum de surprises. En famille, entre amis, en couple ou en solo, enfourchez votre vélo et partez à la conquête de vos petits bonheurs, c’est-à-dire partir en balade pour se ressourcer en profitant de tout ce que peut offrir l’itinéraire cyclable de la Véloccitanie. C’est une véritable randonnée découverte qui est proposée. Le jeu Los Pompilhs, est une invitation à la nature, à la culture et au sport, à la rencontre de plusieurs professionnels du tourisme présent sur le tracé .Le bureau d’informations touristique des Avant-Monts situé à Magalas accueille les participants du jeu de piste cyclable “Los Pompilhs” du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

+33 4 67 36 67 13 https://www.parc-haut-languedoc.fr/

