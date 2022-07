Los Hermanos – Flamenco, gipsy

Los Hermanos – Flamenco, gipsy, 3 août 2022, . Los Hermanos – Flamenco, gipsy



2022-08-03 21:30:00 21:30:00 – 2022-08-03 23:30:00 23:30:00 Los Hermanos Gypsi jouent leur musique dans un esprit de fête et de convivialité. Ils ont modernisé leur répertoire en reprenant des musiques récents en version gipsy flamenco, tout en gardant les classiques qui font le charme de la musique gitane. dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville