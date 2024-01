LOS GUARDIOLA LA COMEDIE DU TANGO SALLE MULTICULTURELLE Bagnols Sur Ceze, vendredi 2 février 2024.

LOS GUARDIOLA – La Comédie du Tango« Tangoteatro »Un spectacle de et avec Marcelo Guardiola et Giorgia MarchioriChorégraphie : Giorgia MarchioriMise en scène : Marcelo GuardiolaEtoiles du tango international, Los Guardiola vous plongent dans l’univers fantastique de leur « Tangoteatro », où se côtoient tragédie, comédie, poésie et humour. Par la maîtrise de leur art, qui relève à la fois de la danse, du mime, de la poésie et du tango argentin, Los Guardiola transcendent les mots et nous racontent, avec le langage universel du corps, des histoires inspirées des tangos les plus célèbres. Sept pantomimes d’amour touchant le mystère intemporel du cœur humainDurée : 1h15Tout publicRenseignements service Actions culturelles 04 66 50 50 54

Tarif : 7.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-02-02 à 20:30

SALLE MULTICULTURELLE rue Racine 30200 Bagnols Sur Ceze 30