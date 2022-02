Los Fastidios Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Los Fastidios Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement

2022-03-29

2022-03-29 20:30:00 – 2022-03-29 Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône 10 Oi!, Punk, Punk Rock Militant, Ska, Street Punk



Los Fastidios, groupe de streetska/punk italien en tournée depuis 1991. Le nouvel et très attendu onzième album studio annoncé pour octobre 2021 !!!! Retrouvez Los Fastidios au Molotov. Home Page Oi!, Punk, Punk Rock Militant, Ska, Street Punk



Los Fastidios, groupe de streetska/punk italien en tournée depuis 1991. Le nouvel et très attendu onzième album studio annoncé pour octobre 2021 !!!! Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement

